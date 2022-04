Carmen Di Pietro convinta che il figlio sia ancora vergine? Le dicono che Alessandro ha 'consumato’, lei impazzisce

Carmen Di Pietro non vuole sentir parlare di fidanzate per il figlio Alessandro. La showgirl 56enne è gelosissima del ragazzo con cui è volata in Honduras per l’Isola dei Famosi. La mora forse è convinta che il 20enne sia ancora vergine, quando Edoardo e Guendalina Tavassi le dicono che il suo Ale ha ‘consumato’, impazzisce. Non ci vuole pensare.

Alessandro al reality sta pian piano facendo venir fuori il suo carattere, Carmen è preoccupata dall’emancipazione del figlio. L’ha più volte rimproverato perché non dorme più al suo fianco a Cayo Cochinos. Lui preferisce stare con l’altro gruppo e la Di Pietro è turbata. “Gli hanno fatto il lavaggio del cervello”, dice sconsolata.

"Essere il figlio di Carmen di Pietro è impossibile, ve lo dico per esperienza. Dalla mattina alla sera ti sta addosso, non ti lascia un minuto”, si lamenta in un Confessionale il ragazzo. “Il percorso di mio figlio non mi sta piacendo, accetto tutto ma non il fatto che addirittura si stia ribellando”, sottolinea invece Carmen.

La Di Pietro, poi rivolgendosi al figlio, gli precisa: “Qualcuno ti sta facendo il lavaggio del cervello, come a dire che ‘Adesso comando io’”. Rivolgendosi alle telecamere, aggiunge: “Qualcuno gliel'avrà fatto male il lavaggio del cervello, gli avrà detto ‘farai brutta figura per chi ti vede, fai la figura del bamboccione”:

Non è tutto. E’ Edoardo Tavassi a lanciare la bomba. Il fratello di Guendalina ironizza: “Ma lo lasci un po' in pace sto ragazzo? Guarda che ha 20 anni e sicuro ha già consumato con una donna. E tu che ancora vuoi i bacetti e che dorma con te". Carmen Di Pietro va nel panico. "In che senso? Oddio, ma qui sull'Isola è stato con una donna? E chi? Non mi mettere queste cose in testa che poi impazzisco. Alessa’ sei stato con qualcuna?”, sbotta inquisitoria. Il diretto interessato però non le risponde…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 28/4/2022.