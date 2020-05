Carmen Di Pietro torna dal medico estetico. Dopo la quarantena debitamente protetta con la mascherina va nello studio di Giacomo Urtis. Ora che il lockdown è finito la procace 54enne può prendersi cura di se stessa al meglio e si regala un trattamento beauty con i fiocchi da un professionista.

E’ stata a casa con i figli Carmelina e Alessandro, avuti dall’ex marito Giuseppe Iannoni, e insieme a loro ha realizzato video poi diventati virali sul social. Single da parecchio tempo la showgirl non rinuncia ad apparire al massimo. Porta splendidamente i suoi anni e non ha mai nascosto di aver fatto ricorso al ritocchini per un aspetto migliore.

In passato, addirittura nel 1996, quando era ancora fidanzata con il giornalista Sandro Paternostro, sposato poi a giugno del 1998 e di cui è vedova, Carmen aveva dichiarato intervistata da Gente: “Dall’ombelico in su mi sono tutta rifatta. Il chirurgo è intervenuto sulle mie labbra, sugli zigomi, sul naso e sul seno, trasformandomi in una donna completamente diversa dalla ragazza di provincia, carina, ma niente di più, che ero stata fino ai 18 anni’”.

E’ sempre stata una narcisista, lo ha sottolineato senza problemi, da questo la decisione di affidarsi alla chirurgia plastica: “Una buona dose di narcisismo fin da bambina mi ha portato a specchiarmi spesso, studiando il mio viso nel desiderio di migliorarlo. Allora il mio modello era Ornella Muti che appariva sulle copertine di molti giornali sempre in atteggiamenti provocanti. Mi incantavo a guardare le sue labbra carnose, il suo seno rotondo, il suo nasino e sognavo di essere come lei”.

Con il trascorrere degli anni la Di Pietro ha continuato a curare al massimo il suo aspetto e anche ora, appena terminata la quarantena, la visita a Urtis è d’obbligo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/5/2020.