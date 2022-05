Carmen Di Pietro: ecco perché non vuole che il figlio abbia una fidanzata

Carmen Di Pietro non lascia mai soli all’Isola dei Famosi Alessandro Iannoni e Marialaura De Vitis. In ansia costante per il ragazzo, quasi 21enne, la showgirl non vuole che il figlio abbia una fidanzata, in Honduras spiega il perché agli altri compagni d’avventura.

La 56enne non si prende mai una pausa dal ruolo di mamma apprensiva. Protettiva, al punto da parere a molti quasi ossessionata, Carmen ha reagito con grande circospezione all’arrivo delle nuove naufraghe, single e avvenenti. Ha paura che il figlio perda la testa per una di loro.

Nonostante Alessandro abbia sottolineato nell’ultima puntata dell’Isola di volere con Marialaura per il momento solo un rapporto di amicizia, la Di Pietro rimane sul chi va là. “Marialaura? No quella è furba, ma io non la mollo e la controllerò sempre!”, sottolinea a Caio Cochinos.

Poi la mora aggiunge: “All’inizio si tengono per mano, poi la strusciata, la cosa, il bacetto, lo sfregamento e poi è fatta. No, no, no lui deve pensare a studiare adesso. Che poi se si fidanza viene distratto. Prima finisce gli studi, si sistema e poi ne riparliamo dopo con calma”. Il figlio deve laurearsi: niente donne per lui al momento.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/5/2022.