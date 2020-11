Carmen Russo ha dovuto prendere una decisione molto drastica. La showgirl ha scelto di non avere più rapporti intimi con il marito Enzo Paolo Turchi. Il motivo? Non ha intenzione di rischiare di essere contagiata dal Covid o di poter contagiare la sua dolce metà. La 61enne lo ha spiegato in un’intervista rilasciata a ‘Di Più’. “A Tale e Quale Show in Rai facevamo i tamponi tutte le settimane. Se anche uno di noi fosse risultato positivo tutto il programma sarebbe stato sospeso. Enzo Paolo in questo momento va spesso a Palermo per occuparsi della scuola di danza, dunque sarebbe rischioso darci anche un solo bacio”, ha fatto sapere al magazine.

Questa situazione non fa di certo piacere né a Carmen né ad Enzo, 71 anni, ma dopo qualche tentativo di coccola “in sicurezza” i due hanno dovuto rinunciare. “Certo, un po’ mi manca il contatto con mio marito, all’inizio abbiamo anche provato a baciarci con la mascherina ma ci sembrava di soffocare”, ha aggiunto la ballerina.

“Enzo Paolo ha anche provato a convincermi a farci delle carezze intime dopo aver igienizzato le mani, ma io sono una istintiva, tutte queste precauzioni rovinano il momento romantico”, ha poi concluso. Per tornare a vivere a pieno la relazione con il padre di sua figlia Maria, nata nel 2013, la Russo dovrà aspettare probabilmente la primavera del prossimo anno…

Scritto da: la Redazione il 2/11/2020.