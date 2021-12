Carmen Russo lascia il GF Vip? Enzo Paolo: 'Se le parlo io vedrete che…’

Carmen Russo qualche giorno fa ha fatto sapere di voler presto uscire dalla Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Non avrebbe infatti intenzione di passare il Natale lontano dalla sua famiglia, ovvero da Enzo Paolo Turchi, il marito, sposato nel 1987, e dalla piccola Maria, nata nel 2013. “Io il Natale lo passo con Enzo e Maria”, ha spiegato la ballerina.

Eppure la dolce metà della 62enne non sembra essere d’accordo con quest’ipotesi. Enzo Paolo ha infatti dichiarato a ‘Casa Chi’ di preferire che la moglie rimanga in gioco perché sa che per lei si tratta di un’esperienza importante. “Sì ho sentito che vuole uscire. Sai che cosa, lei dalla prima puntata non ha avuto più rapporti con noi e non sa cosa accade fuori. Lei non sa se io riesco a gestire la bimba, si preoccupa della bambina”, ha affermato.

“Quindi se glielo dico io in prima persona vedrete che resterà. Io vorrei parlarle e dirle che è tutto ok. Se si sente di rimanere deve stare lì, perché ci teneva a fare questo programma. Maria sta benissimo con me e faremo insieme altri natali”, ha poi aggiunto.

Uscire prima di essere eliminati significherebbe inoltre rinunciare a potenziali guadagni (i “vipponi” vengono pagati in base alle settimane di permanenza in gioco).

Scritto da: la Redazione il 3/12/2021.