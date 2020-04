Carol Alt a 59 anni bella e in forma: 'Giovane grazie al crudismo'

Carol Alt a 59 anni è bella e in forma come fosse una ragazzina. Protagonista femminile di “Un figlio di nome Erasmus”, film che a causa dell’emergenza Coronavirus non esce in sala, ma su Sky Premiere e che vede nel cast Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Ricky Memphis, la modella, attrice, conduttrice e scrittrice a Gente rivela il suo segreto di eterna giovinezza: “Merito del crudismo”.

Carol Alt, raggiunta telefonicamente dal settimanale mentre è in quarantena nella sua casa a New York, sul suo aspetto fisico, giovane e fresco spiega: “E’ merito della mia alimentazione. Quando ho superato i trent’anni ho cominciato a temere che la mia carriera sarebbe finita, che le ragazze più giovani e belle avrebbero preso il mio posto. Volevo rimanere in pista, così mi sono convertita al crudismo che mi mantiene in forma da un pezzo. Zero alcol, zero fumo e qualsiasi cibo cotto, al massimo un tè verde in acqua non bollita”.

Single e felice grazie all’alimentazione Carol Alt ha superato pure un cancro: “Ho avuto un tumore, che ho superato grazie al metodo del dottor Nicholas Gonzalez, che cura attraverso l’alimentazione (metodo non riconosciuto dalla comunità scientifica, ndr), ma se mi avesse consigliato di prendere farmaci l’avrei fatto. Mi sono fidata perché l’alimentazione mi aveva già completamente cambiato la vita, mi riferisco al crudismo. Quando ti senti bene hai più energia e serenità. Se sei stanco, arrabbiato e scontroso si vede, invece io voglio essere divertente! Il crudismo mi ha proprio trasformato”.

Carol compirà 60 anni il prossimo dicembre: “Il mio corpo non lo sa e la testa non glielo vuole ricordare! Perché dovrei pensarci? Per deprimermi? E poi mi ricordo mio padre che fu congedato prematuramente dall’esercito, ci rimase male e un anno dopo morì. Io credo che continuerò a rimanere attiva molto a lungo. Voglio vivere e divertirmi, la vita non finisce a 60 anni anzi, magari è solo l’inizio. L’importante è mettere passione in quello che si fa”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/4/2020.