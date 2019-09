Carolina Crescentini e Motta sono andati a nozze. Il matrimonio a sorpresa è stato celebrato sabato 7 settembre nel pomeriggio in uno splendido resort in Toscana, il Guadalupe Tuscany Resort in località Bozzone, a Braccagni, in provincia di Grosseto.

Cerimonia blindatissima e rito civile per l’attrice romana e il cantautore livornese che si sono incontrati poco più di due anni fa grazie ad alcuni amici comuni: è stato un colpo di fulmine, i due sono diventati subito inseparabili.

Era da tempo che le voci su un possibile matrimonio erano incessanti, il giorno del sì finalmente è arrivato. In Toscana Carolina Crescentini e Motta hanno fatto il grande passo e ora sono marito e moglie. Sul social entrambi hanno raccontato la grande emozione per i fiori d’arancio.

La 39enne e il 32enne hanno scelto entrambi di vestire in bianco con creazioni Gucci. Abito in stile provenzale per Carolina, perfettamente adatto alla location campestre scelta per le nozze e alla cerimonia civile all’aperto.

Tra gli ospiti del matrimonio, tantissimi amici, tra i quali alcuni volti del mondo dello spettacolo come la cantante Nada. A fare da testimone allo sposo è stato il collega Andrea Appino degli Zen Circus.

"Svegliarsi con un hangover micidiale e scoprire che...Abbiamo fatto una cosa", scrive Carolina Crescentini sul suo profilo Instagram condividendo alcuni scatti del matrimonio in Toscana di Claudia Pajewski. L'attrice ringrazia tutti quelli che hanno reso le nozze indimenticabili e aggiunge: "Grazie amici speciali e unici, siete la nostra splendida famiglia allargata. Ho sposato un capellone". Il post è condiviso pure da Motta, il suo adorabile marito.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/9/2019.