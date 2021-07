Carolina Di Domenico e Pierluigi Ferrantini sono diventati marito e moglie. La conduttrice, 42 anni e l'ex leader dei Velvet, 47, hanno celebrato il loro matrimonio nella serata di sabato 10 luglio in provincia di Roma.

Le due voci di Rai Radio2 hanno coronato il loro sogno d'amore circondati dagli amici più stretti. La coppia, ormai insieme da anni, ha deciso di consolidare il loro legame arrivando, quindi, a pronunciare il fatidico sì, arrivato dopo più di tredici anni l'uno accanto all'altra e due figli maschi. Tra i presenti c'erano Roberta Pitrone, Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino, Federico Russo e Lillo Petrolo, tutti insieme per celebrare l'amore di una coppia.

Carolina è stata il volto di tanti programmi in radio e tv e ultimamente l'abbiamo vista come portavoce dell'Italia nella serata finale dell'Eurovision Song Contest. Per le nozze ha scelto un abito vintage in pizzo con bolerino, capelli raccolti e trucco leggero.

Scritto da: La Redazione il 12/7/2021.