Carolina Fachinetti, la figlia di Ornella Muti, ricorda il compagno a un anno dalla morte: foto

Carolina Fachinetti, la figlia di Ornella Muti, ricorda il compagno a un anno dalla sua dolorosissima morte. Pubblica una foto in cui lei gli tiene forte la mano e scrive: “Non sapevo che questa sarebbe stata l’ultima volta”.

Andrea Longhi si è spento a Roma il 24 febbraio 2020 dopo aver lottato strenuamente contro il cancro. Carolina, che da lui ha avuto due figli, Alessandro, 6 anni, e Giulia, 4, non riesce a dimenticare l’uomo che amava follemente e a cui avrebbe voluto rimanere accanto ancora a lungo.

“Un anno fa preparavo la colazione ai bambini, ti hanno baciato e sono andati a scuola. Un anno fa tutto era difficile…o almeno così pensavo. Non sapevo che questa sarebbe stata l’ultima volta che ti tenevo la mano e non so nemmeno se sapevi tenevo la tua mano. Non era difficile, lo è ora, senza di te. Ti amo Andrea mio: mi manchi, manchi a tuoi cuccioli”, scrive la bella 37enne, ancora fortemente provata dal lutto. Andrea è scomparso giovanissimo e l’ha lasciata sola: impossibile colmare un vuoto infinito, impossibile non rivivere ogni giorno l’amore per lui guardando i suoi figli adorati, anche loro rimasti orfani del papà e un po’ più soli.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/2/2021.