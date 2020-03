Carolina Fachinetti ha deciso di tatuare il nome del compagno morto sul polso. La secondogenita di Ornella Muti ha condiviso sul social l’immagine che mostra il suo polso con sopra inciso il nome di Andrea Longhi, che si è spento da pochi giorni a causa di un cancro contro cui combatteva ormai da diversi anni. Accanto all’immagine, pubblicata sul profilo Instagram della 36enne, si legge: “Ti ho inciso nel cuore, un uomo come te non si scorda… ti ho inciso nell’anima... ora ti ho inciso sulla pelle... ti amo”.

Carolina e Andrea hanno avuto insieme due figli. Si tratta di Alessandro, 5 anni, e Giulia, 3. Il decesso del giovane ha rappresentato un dolore immenso per la figlia della leggenda del cinema italiano. L’annuncio social della triste notizia le ha portato il sostegno di follower e amici, ma l’elaborazione di un lutto del genere non sarà certamente semplice né veloce.

In un post pubblicato lo scorso giovedì Carolina, rivolgendosi direttamente al papà dei suoi figli, ha scritto: “Ti amerò per sempre. Ora l’unico modo che ho di dimostrarlo è dando ai nostri piccoli angeli tutto l’amore anche da parte tua. Ripetitiva lo so. Spero che mi guiderai da lì su e ti prometto che ogni scelta che prenderò sarà col pensiero di quello che avresti voluto”.

Scritto da: la Redazione il 1/3/2020.