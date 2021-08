Carolina Marconi disperata: si è perso il cane. L’appello

Carolina Marconi è disperata, è scomparsa la sua amatissima cagnolina Zora. Si tratta di una Chihuahua di 11 anni, che ha bisogno di cure. La distrazione di un operaio le ha permesso di uscire dal cancello. Dopo ore non è ancora tornata. La 43enne di origini venezuelane, che da alcuni mesi sta combattendo contro un tumore al seno, ha così fatto un appello pubblico via social.

Pubblicando alcune foto in cui appare il musetto di Zora, ha scritto nelle Instagram Stories: “Comunicazione urgente: si è persa la mia cagnolina di nome Zora. E’ un Chihuahua con pelo lungo di color bianco, il mio operaio ha lasciato senza volere il cancello aperto del giardino… dalle telecamere si vede che esce fuori ma non è più tornata. E’ successo in zona Cassia, Tomba di Nerone (a Roma, ndr). Vi prego aiutatemi a ritrovarla. Se c’è qualcuno che ha visto qualcosa o l’ha ritrovata, pensate che c’è la sua mamma che non vede l’ora di riabbracciarla… Lei è la mia vita”.

Per Carolina, che ovviamente sta passando un periodo già non semplicissimo a causa dei problemi di salute, è un duro colpo. Zora per lei è come una figlia. “Chiunque l’abbia ritrovata, vi prego riportatela il prima possibile, ha 11 anni, ormai è una cagnolina grande che necessita di cure e non sa stare senza il suo Achille e la sua mamma”, ha aggiunto in un’altra Story.

VIDEO

Infine ha pubblicato anche un numero di telefono che chiunque abbia visto o trovato Zora può chiamare per contattarla.

Scritto da: la Redazione il 4/8/2021.