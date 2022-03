Carolina Marconi: 'Durante il percorso di chemio ho preso 14 kg., ne ho persi 4 ma non mi arrendo'

Carolina Marconi sta molto meglio. Ha affrontato il tumore al seno senza mai perdere il suo sorriso, superando una complicata operazione e affrontando la chemio con coraggio. La venezuelana 43enne, ora, cerca di rimettersi in forma. Sul social si fa vedere durante i suoi allenamenti e rivela: “Durante il percorso di chemio ho preso 14 kg., ne ho persi 4 con fatica, ma non mi arrendo”.

I capelli piano pieno ricrescono, la sua positività resta salda più che mai. “Eccomi qui, non sono sparita ragazzi, sto facendo una cosa bellissima e quando sarà finita la comunicherò con il cuore a tutti voi…”, scrive la Marconi.

“Nel frattempo continuo ad allenarmi…in realtà nn ho mai smesso anche se alcune volte mi sforzo tantissimo. Non ho ancora la forza e l’energia di prima, ma il mio obiettivo è mettermi in forma come non mai”, prosegue l’ex gieffina.

Carolina spiega cosa sta facendo per recuperare il suo peso: “Sto cercando di cambiare alimentazione eliminando cibo che può farmi male. La cura ormonale ti gonfia tanto e provoca dolori alle ossa ma ho trovato il giusto equilibro: una bella camminata tutti i giorni bruciando circa 300 calorie. I risultati sono lenti ma si incomincia ad intravedere qualcosa”.

La mora non si abbatte: “Ho capito più fai sport meno acciacchi hai, chiaramente con le dovute accortezze. Ho preso durante il percorso di chemio 14 kg, ne ho buttati 4 con fatica, ma ne restano ancora un po’, comunque non mi arrendo”.

Carolina Marconi poi conclude: “Mi sento benissimo la prima cosa è la salute soprattutto mentale: ho l’entusiasmo di una bimba piccola, ho voglia di fare tante cose, ho voglia di aggiungere più vita agli anni, non più anni alla vita. Speriamo solo che questa guerra finisca presto vi voglio bene, Carolina ormai la vostra capellona”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/3/2022.