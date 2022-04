Carolina Marconi organizza una festa a sorpresa per i 40 anni del compagno Alessandro Tulli: foto

Carolina Marconi regala una giornata speciale al suo compagno, Alessandro Tulli, che le è rimasto accanto in ogni istante durante la difficile battaglia contro il cancro al seno. Ora che è guarita, la showgirl venezuelana 43enne organizza una festa a sorpresa per i 40 anni dell’ex calciatore della Roma.

Per il party l’ex gieffina sceglie un famoso ristorante romano di carne, il Satiricus, nei pressi del Vaticano: tutti, amici e parenti lo aspettano lì. Alessandro, ignaro di tutto, arriva e rimane di stucco: l’emozione prende il sopravvento e si commuove.

E’ una festa curata nei minimi dettagli, Carolina indossa un elegante abito nero lungo che le lascia la schiena scoperta. E’ elegantissima e sorride alla vita che sta gradualmente iniziando a riassaporare appieno.

Si mangia, si brinda, si balla, grazie anche alle sensuali danzatrici brasiliane presenti nel locale: l’atmosfera è frizzante. Al momento della torta, a forma di numero, con quel 40 che troneggia, Tulli spegne le candeline tra gli applausi degli ospiti che urlano forte il suo nome, come fossero allo stadio.

E’ un 9 aprile meraviglioso. La Marconi fa una dedica al compagno già al mattino sul social e scrive: “Tantissimi auguri amore mio, oggi fai 40 anni sei tutto quello che ho, tutto quello che ho sempre sognato e ringrazio Dio per avverti messo nel mio cammino… Ricordati: sei un dono di Dio. Grazie per l’uomo che sei, grazie per farmi sentire al centro del tuo mondo. Sono davvero onorata di essere al tuo fianco: sei la persona migliore che conosca. Ti amo più del ti amo. Tua per sempre Carolina”.

Poi, il giorno dopo, accompagnando alcune foto e immagini della festa a sorpresa, fa sapere: “Buona Domenica, la festa a sorpresa di Alessandro Tulli per i suoi 40 anni è stata una vera bomba: si è commosso, ha detto che non ha mai avuto una festa così bella e sono molto contenta perché se la merita tutta dopo un periodo difficile. Era da un anno che non ci divertivamo così. Vorrei ringraziare tutti gli amici che hanno partecipato, siete stati meravigliosi, e un grazie al ristorante, numero uno per per party privati con cena spettacolo che hanno curato ogni singolo particolare con grande dedizione. Grazie, è stato tutto super”.

