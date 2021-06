Carolina Marconi inizia la chemioterapia e si taglia i capelli: 'Sono costretta a farlo'

Carolina Marconi inizia la chemioterapia e così, poco prima di sottoporsi al trattamento per prevenire una recidiva del tumore al seno, si taglia i capelli. Comincerà il primo ciclo domani, mercoledì 16 giugno, e sa che per i prossimi sei mesi nulla sarà più come prima, per questo motivo accorcia la lunga chioma e opta per un caschetto. “Sono costretta a farlo”, spiega.

“Sorrido, ma non è stato facile”, rivela in una diretta sul social ai tanti fan che la seguono. “Ho sempre adorato i miei capelli lisci e neri e mai avrei immaginato un giorno di doverli tagliare così corti. Sono stata costretta. Tra poco rimarrò completamente senza nulla come una noce di cocco. Tutto questo passerà, i capelli ricresceranno”, sottolinea ancora.

“L’ importante è la salute; è quello che mi sento dire tutti i giorni. Ma chi sta facendo il mio stesso percorso sa, che è devastante (anche se ho il sorriso e cerco di essere positiva ). Che è stato molto difficile e lo sarà ancor di più in questi mesi ma non smetterò mai nella mia vita di essere felice ed entusiasta come una bambina”, continua. E conclude: “Mi piaccio! Certo adesso dovrò vedere come sarò da rasata. Alla prossima diretta. Grazie per starmi vicino, apprezzo tanto il vostro sostegno. Siete meravigliosi. Vi abbraccio”. Accanto ha la sorella Elisabetta e le sue amiche di sempre: le danno forza e tanta positività.

Carolina è stata operata per un tumore al seno lo scorso 6 aprile. Nonostante l’asportazione del cancro e la ricostruzione della mammella, poco dopo, il 4 maggio, ha scoperto che doveva fare per forza la chemio per ben 6 mesi per prevenzione. La venezuelana non potrà più prendere il sole, sarà provata dalla cura e dovrà trovare l’energia per combattere.

I capelli cadranno, intanto li ha accorciati. Nel lungo post in cui confessava la malattia, la Marconi aveva detto: “Mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi e se volete ci terremo compagnia così mi potrete dire quale preferite. Sicuramente perderò anche le mie ciglia ma non è un problema ci sono sempre le ciglia finte che posso sempre incollare. Comunque io sto bene e affronterò tutto con tranquillità l’atteggiamento per queste situazione è non perdere mai l’entusiasmo come i bambini e il sorriso perché tutto si risolve e si combatte!”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/6/2021.