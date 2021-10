Carolina Marconi nuda con le cicatrici dell’intervento: 'Il tumore mi ha ucciso in tanti modi’

Carolina Marconi torna a mandare un messaggio dal forte impatto via social. La 43enne di origini venezuelane ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram una foto in cui appare completamente senza veli nella vasca da bagno di casa. Si intravedono le cicatrici dell’intervento subito quest’anno a causa di un tumore al seno (le sono state asportate entrambe le mammelle). La testa è senza parrucca e completamente rasata. Lo sguardo sembra un po’ perso. L’ex gieffina ha infatti ammesso che la malattia l’ha “uccisa in tanti modi”. “Questa sono io oggi… Il tumore mi ha ucciso in tanti modi (non lo nego, anche se ho sempre cercato di restare forte)”, ha scritto vicino all’immagine.

Adesso però, a pochi giorni dall’ultima sessione di chemioterapia, la voglia di tornare a una qualche normalità è davvero tanta. “Ora sono pronta a rinascere. Eccomi… nuda come quando sono venuta al mondo… pelatina ma con una voglia di vivere che non so neppure dirvi. Qui mi vedete come sono, perché con il tempo ho imparato ad amare le mie cicatrici ed il mio corpo. L’amore e la forza ce le abbiamo dentro… dobbiamo solo imparare a tirarle fuori quando serve… quando la vita ti mette difronte ostacoli insormontabili…”, ha aggiunto. “Il 10 novembre mi aspetta l’ultima chemio e non vedo l’ora che finisca questo snervante percorso… è ora di risorgere”, ha proseguito.

VIDEO

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e Carolina ha voluto mandare un messaggio davvero importante a tutte le donne che la seguono su Instagram. “Sta finendo il mese rosa della prevenzione ma voi non abbassate mai la guardia. Continuate a fare le visite che servono, prenotate pap test ed ecografie annuali. Amatevi sempre… Con affetto, Carolina”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 29/10/2021.