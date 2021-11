Carolina Marconi a poche ore dall’ultima chemio: 'Grazie amore’

Carolina Marconi ha voluto pubblicare un romantico post per ringraziare il compagno Alessandro Tulli. L’ex gieffina, che da meno di un anno combatte contro un tumore al seno, ha avuto il supporto dell’ex calciatore durante tutto il percorso terapico che sta per raggiungere un obiettivo importante. Il 10 novembre infatti ci sarà l’ultima seduta di chemioterapia. Condividendo su Instagram una serie di immagini in cui appare insieme a Tulli, la bella venezuelana ha scritto su Instagram: “Eccoci oggi sempre insieme, nel bene e nel male. Ne abbiamo passate tante ma uniti abbiamo affrontato tutto… questo percorso è stato durissimo… mi sei stato vicino senza mollarmi un attimo…”.

Parole tenerissime per un uomo che si è dimostrato coraggioso e tenace proprio come Carolina. “Auguro a tutte le donne di trovare un uomo come te… amabile, gentile e anche spiritoso, quanto cavolo mi fai ridire con le tue battute all’improvviso, beh ci sono anche le nostre discussioni... d’altronde siamo due arieti con dei bei caratterini… ma dopo pochi minuti siamo uniti più che mai...”, ha aggiunto.

La Marconi si sente davvero fortunata ad avere accanto tutti i giorni Tulli. “Volevo dirti grazie per tutto quello che hai fatto, per me sei un dono di Dio ed io sono fortunata... te amo”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 8/11/2021.