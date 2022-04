Carolina Marconi, il primo viaggio col compagno dopo il tumore: festeggia il compleanno a Parigi

Carolina Marconi assapora la felicità del suo primo viaggio dopo aver la sua difficilissima battaglia contro il tumore al seno. E’ volata con il compagno, che ha appena compiuto 40 anni, a Parigi ed è lì che oggi, 12 aprile, l’ex gieffina festeggia il compleanno.

La venezuelana celebra i suoi 44 anni nella città più romantica del mondo, all’ombra della Tour Eiffel. Brinda alla vita ritrovata dopo il grande spavento: ora le rimane solo un progetto da realizzare, avere un figlio.

VIDEO

E’ stato un anno complicato, Carolina ha scoperto di avere un cancro mentre faceva esami per procedere con la procreazione assistita. Il suo cuore è andato in frantumi, poi ha iniziato a combattere con accanto Alessandro. L’operazione prima e durissimi cicli di chemio poi l’hanno salvata. Adesso è tempo di rinascere, come fa sapere lei stessa.

“Attenti a quei due a Parigi”, scrive condividendo alcune foto insieme a Tulli. Ha tanta voglia di leggerezza. Con indosso un tailleur bianco, Carolina si lascia ammirare. I capelli stanno ricrescendo: anche con la chioma corta sta benissimo.

La Marconi e Ale passeggiano per le principali piazze della Capitale di Francia, poi a Montmatre, il quartiere degli artisti e dell’amore, dopo aver visitato la Basilica, la mora mette il suo lucchetto degli innamorati, sopra scrive il suo nome e quello del compagno con la data. E’ tutto perfetto.

