Carolina Marconi si rasa i capelli a zero da sola: 'Non ne potevo più’

Carolina Marconi si è rasata i capelli a zero da sola. L’ex gieffina lo ha fatto nel bagno di casa dopo che negli ultimi giorni la caduta delle ciocche si era intensificata. La 43enne italo-venezuelana sta infatti combattendo contro un tumore al seno e ha da poche settimane iniziato la chemioterapia. Grintosa come sempre, Carolina ha deciso di condividere anche questo momento con i suoi follower di Instagram, mostrandosi sempre sorridente e piena di vita. Ha pubblicato una serie di Stories in cui appare mentre passa la macchinetta sulla testa, sotto lo sguardo attento di un’amica. Poi in un post ha spiegato: “Ecco a vuoi la vostra pelatina. Ho rasato i capelli da sola, non ne potevo più… vederli cadere e rasarli è stata una liberazione. Comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera vediamo sempre il lato positivo”.

“Comunque non mollo mai l’umore a ‘pallettoni’ nonostante tutto… la salute è la cosa fondamentale… questo percorso mi sta insegnando molto… dico sempre che non sono malata… non siamo malati… solo è una situazione da risolvere!”, ha aggiunto Carolina, che dopo essere stata operata qualche mese fa ha già fatto due sedute di chemio.

La Marconi ha quindi ringraziato ancora una volta chi le sta facendo sentire grande affetto a distanza attraverso messaggi social. “Vi ringrazio x tutti i messaggi bellissimi vi leggo e cercherò di rispondere a tutti siete delle belle anime vvb. E stasera faccio la paella di pesce dopo posto la ricetta, vi voglio bene”, ha concluso.

Tanti i commenti dei follower, ma anche degli amici famosi. Tra gli altri, l’attrice Roberta Giarrusso è sembrata essere rimasta impressionata dalla bellezza dei lineamenti della showgirl. Sotto lo scatto in cui Carolina appare completamente senza capelli, l’ha invitata a mantenere questo look anche quando la guerra contro il male sarà finita. “Amore bello, quando tutto sarà finito resta così sei una gnocca pazzesca”, ha scritto.

Scritto da: la Redazione il 6/7/2021.