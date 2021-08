Carolina Marconi ritrova la sua cagnolina dopo 24 ore: l’emozionante incontro

Carolina Marconi ha potuto tirare un sospiro di sollievo. L’ex gieffina è stata avvertita che la sua amatissima cagnolina Zora è stata ritrovata e si è subito diretta al canile per andare a riprenderla. La 43enne di origini venezuelane da 24 ore stava facendo appelli social per cercare di avere aiuto dopo che la Chihuahua di 11 anni era uscita di casa e non era più tornata. Un operaio aveva lasciato distrattamente aperto il cancello del giardino.

Ora su Instagram Carolina ha condiviso un video in cui appare mentre riabbraccia per la prima volta quella che per lei è come una figlia. Un’operatrice del canile dove una signora ha portato la quattro zampe dopo averla trovata per strada le porge l’animale e lei, che al braccio ha legato il guinzaglio di Achille, l’altro suo Chihuahua, la stringe subito a sé.

Il lieto fine di questa vicenda è ancora più importante in questo periodo della vita della Marconi. Pochi mesi fa le è stato infatti diagnosticato un tumore al seno e quindi ha bisogno di serenità per poter affrontare al meglio le cure.

Scritto da: la Redazione il 5/8/2021.