Carolina Marconi si taglia i capelli corti prima del secondo ciclo di chemio: 'Non crediate che non ne soffra’

Carolina Marconi si taglia i capelli corti prima del secondo ciclo di chemio. Sul social si fa vedere con la nuova acconciatura sorridente, ma in un lungo post ammette: “Non crediate che non ne soffra”.

La battaglia per evitare una recidiva del tumore al seno continua, Carolina Marconi, prima di iniziate la chemioterapia, aveva solo accorciato la lunga chioma, ora è passata al corto. A fine giugno, aveva confessato: “Fra pochi giorni avrò il mio secondo ciclo di chemio rossa. Vi confesso che avevo una paura matta x gli effetti collaterali che poteva causare... dolori articolari, vomito e caduta dei capelli… fortunatamente in questi giorni non ho avuto tanto questi sintomi… ahimè fino a stamattina… quando mi sono accorta che invece un po’ di ciuffi di capelli li sto perdendo… tra un po’ mi vedrete pelatina (finché non cadono quasi completamente non me li raso ancora)”.

L’italo-venezuelana ora ha dato il taglio netto. “Ciao ragazzi come state? Io bene ho finalmente tagliato i capelli, vi piacciono? Non pensavo ma sono molto comodi, adesso quando faccio la doccia ci metto davvero poco e non un’ora come facevo prima ad asciugarli. Mi vedete sempre sorridente, non crediate che non ne soffra, per una donna sono importanti i capelli, quando ti ritrovi in questa situazione chi ha vissuto questa quest’esperienza mi può capire, vedere cadere i tuoi capelli non è di certo una cosa bella…”, rivela sul social.

E prosegue: “Poi penso che se cadono è perché allora vuol dire che la chemio effettivamente sta facendo il suo lavoro per un futuro più tranquillo… L’ importante è stare bene, è la salute che conta …cerco di vedere il bene e dico sempre: ‘non è detto che tutto sia un male…bisogna vederlo da un altro punto di vista’. Ripeto, non è per niente facile, ma vorrei provare a vivere le giornate più ‘dure’ nella maniera più serena possibile cercando comunque di renderle speciali”.

Carolina Marconi confessa: “Qualche volta un piantino lo faccio per sfogarmi perché fa bene dopo mi rialzo più energica e positiva di prima perché nella vita vale la pena lottare sempre senza mai arrendersi…la vita è adesso…godetevela…”. Conclude salutando i fan: ha la sua famiglia accanto e questo le regala forza e la rende, nonostante il cancro, felice.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/7/2021.