Carolina Marconi si rifugia tra le braccia del compagno: è lui a darle la forza per combattere con tutta se stessa la malattia. Alessandro Tulli, a cui è legata da tempo, non la lascia mai sola. L’ex gieffina 43enne ha il suo ‘porto sicuro’ nei momenti di fragilità, quando la paura l’attanaglia, quando il terrore che di non riuscire a sconfiggere il cancro al seno che l’ha colpita prende il sopravvento.

Il prossimo 10 novembre finirà il lunghissimo ciclo di chemio che le è stato prescritto dall’equipe del Gemelli che si sta prendendo cura di lei. Carolina solo allora saprà se il tumore è scomparso o se la battaglia contro l’'intruso’ continuerà. Vive tutto col sorriso: ha voglia di guardare al futuro e avere con l’ex calciatore 39enne quel bambino che ha tanto desiderato. I momenti di abbattimento, però, è inevitabile che ci siano. Alessandro è sempre pronto a confortarla, a regalarle stabilità e tanto, tanto coraggio.

Stanno insieme dal 2014, la loro è una favola. I due non vogliono rinunciare al lieto fine e lottano insieme, uniti, implacabili, affinché la malattia non trionfi. Legati, mano nella mano, vogliono prendere nuovamente in mano le redini del loro destino. Vogliono essere una famiglia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/10/2021.