Carolina Marconi non si arrende al tumore: 'Farò l'impossibile per diventare madre'

Carolina Marconi non si arrende al tumore. In tv, a Storie Italiane, ospite di Eleonora Daniele su Rai Uno, in lacrime confessa: “Farò l’impossibile per diventare madre”. Lotta contro il cancro al seno e non mette da parte il suo desiderio di avere un figlio con il compagno Alessandro Tulli.

La Marconi rivolge le sue prime parole agli hater che la provocano sui social, dove racconta il difficile percorso per sconfiggere la malattia. La conduttrice le sottolinea: “Devo dire che ci sono dei cretini che si permettono di scrivere delle stupidaggini a una donna che sta affrontando con grande coraggio la malattia, ecco proprio voi non siete altro che cretini”. Carolina commossa replica: “Io sto bene ma voglio ricordare l'importanza dei controlli soprattutto ora che a ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno”.

Poi ripercorre con la mente il momento in cui ha scoperto il cancro, quando stava facendo dei controlli per avere un figlio: “Mi è crollato il mondo addosso, sono stata tanto male, ma quando passi un momento così non sai di avere quella forza. Anche io me ne stupisco a volte della forza che mi è uscita. Tutte le donne che mi scrivono e hanno avuto un tumore mi hanno tranquillizzato e mi hanno dato coraggio. Io ho deciso di usare la mia pagina Instagram come un diario in cui interagisco e rispondo a chi mi scrive, anche a chi mi chiede un consiglio, sono felice di farlo, perché è grazie a tutte queste donne che trovo la forza”.

Il 10 novembre finirà il ciclo di chemioterapia, solo allora potrà sapere come ha reagito il suo fisico e se il cancro è alle spalle: “Farò una festa”. Carolina Marconi non rinuncia al suo sogno di essere mamma, lo dice chiaramente. “Nonostante la malattia io non rinuncio alla speranza di diventare madre. Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo”, confessa.

Accanto alla 43enne ex gieffina c’è Fabrizio Cerusico, il medico che l'ha seguita nel percorso verso la maternità. “La prevenzione non è uno slogan, è una cosa molto seria. Carolina è stata molto eroica, sta testimoniando un percorso di terapia importante. Si guarisce con la fede nei medici, nella scienza e, per chi crede, anche con la Fede in Dio. Lei sta dicendo a tutti che si può fare, che si può guarire e che si potrà diventare madri anche dopo una battaglia contro il tumore”, sottolinea il dottore.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 12/10/2021.