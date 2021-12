Carolina Marconi in tv dopo la fine della chemio, il suo sogno fa commuovere Eleonora Daniele

Carolina Marconi torna in tv, a Storie Italiane, dopo la fine della chemio e parla del suo sogno: diventare mamma. Il racconto della venezuelana fa commuovere Eleonora Daniele che esclama: “Che gioia!”.

La showgirl 43enne annuncia di aver sconfitto il tumore al seno per cui è stata operata e ha dovuto affrontate un durissimo ciclo di chemioterapia. La conduttrice l’ascolta con gli occhi lucidi: è emozionata dalle sue parole.

Carolina è guarita. “Ho fatto la mammografia qualche giorno fa ed è tutto pulito, non c'è nulla. Ricordo quell'esame con ansia, ho chiesto ogni minuto se il dottore vedeva qualcosa ma alla fine il medico mi ha detto che era tutto ok e ho tirato un respiro di sollievo”, spiega la Marconi. In un post sul social ha condiviso con gioia la notizia, spiegando di aver pianto quando l’ha saputo. Ha anche aggiunto che le stanno finalmente ricrescendo i capelli.

Eleonora Daniele sottolinea ai telespettatori gli attacchi avuti sul web da Carolina durante il suo percorso, solo per aver deciso di parlare del cancro e aggiornare tutti giorno per giorno sulle sue condizioni di salute: “Aveva deciso di raccontare la malattia sui social e condividere questo percorso ma alcune persone hanno riversato su di lei molto odio”. La Marconi ringrazia chi l’ha sostenuta, agli haters dice: “Mi dispiace che siate così arrabbiati, lasciatevi andare all’amore”.

Carolina Marconi poi parla della gravidanza che desidera più di ogni altra cosa col compagno Alessandro Tulli. “Per i prossimi 5 anni farò una cura ormonale per cercare di avere un figlio”, spiega. Il medico che l’ha in cura, in studio al suo fianco, precisa: “Abbiamo gli ovociti conservati, li utilizzeremo quando sarà più stabile, questo ci dà una grande speranza”. “Spero di avere il pancione, ma se non dovesse essere ci sono tanti bambini che hanno bisogno e io non vedo l'ora di accoglierli in casa mia”, sottolinea l’ex gieffina. La Daniele si asciuga gli occhi prima che scendano le lacrime: è orgogliosa della donna che ha davanti a lei.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/12/2021.