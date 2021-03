Carolina Stramare in lacrime: 'Mi ritiro dall'Isola dei Famosi perché...'

Carolina Stramare, ex Miss Italia 2019, non vola in Honduras. Sul social, nelle sue IG Stories, in lacrime, vicina al pianto spiega: “Ecco perché mi ritiro dall’Isola dei Famosi”.

E’ costretta a dare forfait ancora prima che il reality condotto da Ilary Blasi inizi, il prossimo 15 marzo. Carolina, che in passato ha già avuto un crollo emotivo a causa della perdita dell’amata mamma, morta l’1 luglio 2018, rinuncia all’Isola dei Famosi per problemi legati alla sua famiglia.

“Come ben sapete nelle ultime ore è stata ufficializzata la mia partecipazione all’Isola, sempre nelle ultime ore, però, si sono presentati dei problemi di salute famigliari che io preferisco tutelare e tenere sotto controllo”, spiega la Stramare.

“Credo che la scelta migliore sia non partire e rimanere a casa perché prima di tutto c’è la mia salute e quella dei miei cari”, sottolinea la modella 22enne. Ha la voce rotta, si trattiene, ma è fortemente commossa.

“So che ci saranno sicuramente altre occasioni e so che comprenderete”, conclude Carolina Stramare. Non aggiunge altro. Rinuncia al reality show per stare vicina ai suoi affetti, che, come sottolinea pure via social, sono assolutamente prioritari nella sua vita.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/3/2021.