Miss Italia 2019 Carolina Stramare è scoppiata in lacrime nel salotto di "Vieni da Me". Intervistata da Caterina Balivo, la 20enne ha raccontato del grave lutto che l'ha colpita nel 2018: la morte della sua mamma.

Carolina non ne aveva ancora mai parlato. Ha deciso di tenere per sé il suo dolore durante le selezioni di Miss Italia: "Nessuno sapeva niente perché non volevo passare per vittima - ha spiegato - Mia mamma non c'è più dal primo luglio del 2018". "Era bella - ha aggiunto la ragazza - aveva mille pregi che una ragazza di 17 anni a volte non apprezza. Il suo essere apprensivo era causa di litigi, ma oggi rimpiango tutto. I miei genitori erano separati e io vivevo con mia mamma. Io ero una valvola di sfogo per lei e lei una valvola di sfogo per me".

La mamma di Miss Italia 2019 è morta a causa di un tumore: "Per me era più di una madre - ha proseguito Carolina - era un'amica vera e nonostante la sua assenza, la sento vicina. Sono fermamente convinta che la forza che mi accompagna ogni giorno da un anno a questa parte sia tutta merito suo".











Scritto da: Francesca Romana Domenici il 10/9/2019.