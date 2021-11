Fa l'ultima chemio ed esplode la festa: Carolina Marconi non riesce a contenere la felicità

Carolina Marconi fa l’ultima chemio e subito dopo esplode la festa. Non riesce a contenere la sua felicità e commozione: celebra il gran giorno con il fidanzato Alessandro Tulli e gli amici, accorsi in massa per starle accanto. Grande party a casa a Roma: il suo appartamento è tutto addobbato. Ora dopo la strenua lotta al tumore al seno, sperando che il suo percorso l’abbia veramente fatta uscire dal tunnel, può ricominciare a vivere.

“Eccomi qui…arrivata quasi al traguardo. Stanotte sarà dura per me perché non dormirò, perché sono emozionata e preoccupata al tempo stesso... Non vedo l’ora di riprendere in mano la mia vita di levarmi questo port in vena per farmi delle sane e tranquille dormite, tornare a fare sport giocare a paddle, a tennis, a ballare il tango: vorrei fare tutto, soprattutto tornare a respirare la libertà di vivere, riprendere le mie forze e vedere un po’ di ricrescita nella mia testolina Pelatina”, scrive l’ex gieffina 43enne a poche ore dall’ultima chemio.

E aggiunge: “Non ci credo…sono arrivata fin qui e veramente non so come abbia tirato fuori questa forza incredibile che credo sia in ognuno di noi ma che spesso ci dimentichiamo di far emergere, mi sono sentita quasi un supereroe in questo duro percorso, una piccola Wonder Woman Pelatina che inconsciamente mi dava una carica immensa specialmente quando mi sentivo giù di morale e di conseguenza non mi faceva mollare mai. Vorrei ringraziarvi per la compagnia in questi mesi, veramente il periodo più difficile della mia vita, l’avete reso meno pesante. Sentire tutto questo affetto meraviglioso, siete stati di grande aiuto, non lo dimenticherò mai. Vi voglio bene, che Dio vi benedica tutti”.

Poi arriva l’ultimo appuntamento per la terapia. Carolina si fa vedere mentre lo fa. Terminata la chemio. esce dal reparto oncologico e trova ad attenderla il compagno e gli amici, parte un applauso. Per lei c’è uno striscione su cui c’è scritto: “Traguardo raggiunto guerriera”. La showgirl alza le braccia al cielo ed esulta, stappa anche una bottiglia di champagne.

Non è ancora finita. Al ritorno nel suo appartamento la Marconi a sorpresa scopre che il suo salone è pieno di palloncini rossi a forma di cuore e altri argentati che compongono la scritta "The end”. Si fa festa. Un altro striscione la celebra: “Dopo ogni tempesta ritorna il sereno e il sole. Bentornata guerriera! Ti amiamo”.

Carolina brinda, balla con Alessandro, emozionata e al culmine della gioia. Poi fa un discorso e con la voce vicina al pianto dice: “Vorrei ringraziarvi tutti, perché ognuno di voi mi ha dato qualcosa in questi 7 mesi, la mia famiglia, il mio fidanzato...vi dico grazie di cuore. E’ stato un percorso molto duro, però allo stesso tempo meraviglioso perché ho capito tanto e sicuramente la mia vita non sarà come prima, ma sarà anche meglio di prima, una vita meravigliosa:mi voglio godere tutto fino all’ultimo minuto”.

Rivolgendosi alle amiche infine la Marconi sottolinea: “Ogni donna deve capire che è la testa che conta, dovete avere la testa, perché passa tutto. Io vi amo tanto e non si molla mai un caz*o!”.

