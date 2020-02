Carolyn Smith si è mostrata sul social mentre fa la spesa al supermercato vicino Padova con la mascherina sul viso e i guanti monouso. La giudice di ‘Ballando con le Stelle’ ha infatti paura di poter contrarre il coronavirus. Per lei infatti, a differenza della stragrande maggioranza della popolazione, la malattia potrebbe risultare più seria a causa del sistema immunitario indebolito dalle cure anti-cancro. La 59enne sta infatti affrontando nuovamente la lotta contro un tumore. “Io non ho scelta. Sono una paziente oncologica, il mio sistema immunitario è basso. Devo proteggermi come posso con quello che ho”, ha spiegato sul social.

Carolyn ha però voluto aggiungere: “Io sto sorridendo dietro la maschera”. Durante la battaglia contro il cancro la fortissima scozzese è stata sempre piuttosto ottimista. Si sa infatti che il modo in cui si affronta il male può contribuire a raggiungere la guarigione. E Carolyn è una guerriera di prim’ordine. Lo scorso autunno ha annunciato di dover rallentare i ritmi di lavoro per prendersi maggiore cura di sé stessa dopo aver saputo di dover riprendere le cure a causa del ritorno dell’“intruso”.

