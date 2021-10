Carolyn Smith e la lotta contro il cancro: 'Continuo le cure, ma ho dolori da morire'

Carolyn Smith non ha ancora vinto la battaglia contro il cancro, la lotta continua. A Oggi rivela: “Continuo le cure, ma ho dolori da morire”. La bionda 60enne torna da presidente di giuria a Ballando con le stelle, in onda a partire da sabato 16 ottobre su Rai Uno, ma tenendo a bada la sua malattia.

“Gli ultimi esami sono andati bene - rivela al settimanale - E con questo pensavo che fosse finita, invece no. Sembra che questo tumore giochi a nascondino, va e viene. Le cure lo tengono a bada, se le interrompessi ci sarebbe il 65 per cento di probabilità che riappaia. E allora vado avanti, anche se ho dolori da morire”.

Carolyn non perde il sorriso, accanto a lei c’è Tino Michielotto, che la coreografa ha sposato nel 1997: lui non la lascia mai sola. La Smith è una vera guerriera: ama il suo lavoro e non vede lora di tornare al talent. “Sarò cattivissima”, promette. Quando le si domanda perché abbia intenzione di essere ancora più severa rispetto al passato, spiega: “Perché quest’anno non c’è uno che non abbia le potenzialità per ballare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 14/10/2021.