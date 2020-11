Carolyn Smith ha perso 12 kg con la nuova dieta: ecco come ha fatto

Carolyn Smith è in grande forma. Il 16 novembre la presidente di giuria di Ballando con le stelle compirà 60 anni: nonostante il cancro, che ancora combatte, è felicissima e si sente carica come non mai. Con la nuova la dieta, grazie a un regime alimentare sano, ha perso ben 12 kg ed è riuscita a ritrovare un equilibro perfetto: a Gente rivela come ha fatto, le è semplicemente servito abolire gli zuccheri.

“Ho perso 12 chili seguendo una dieta che mi ha insegnato a mettere ordine nell’alimentazione. Ho abolito gli zuccheri, per esempio, i fuori pasto sfiziosi, e ho aumentato verdura e pesce”, confida Carolyn al settimanale.

Per il suo compleanno si concederà uno strappo alla regola, come è normale che sia: “Certo che sì. Quel giorno è tutto concesso, persino la millefoglie alla crema che adoro. Sono a Roma, per la chemioterapia, poi torno in Veneto, dove vivo e c’è la mia famiglia. Questo è il regalo più grande”. Poi un piccolo messaggio per il marito Tino, con cui sta insieme dal 1989 ed è sposata dal 1997: “Se Tino, che non ama fare regali, volesse accogliermi con una sorpresina... “.

Carolyn Smith, con grande forza e coraggio, ritrova una forma top e guarda al futuro. Se le si domanda di darsi un voto per il percorso fatto fin qui, dice: “Un bel dieci tondo. La vita con me è stata generosa, mi ha dato una famiglia, faccio il lavoro che amo e anche dopo quello che ho avuto, un cancro che sto ancora combattendo, io sono soddisfatta del mio percorso e di come lo sto affrontando: a testa alta e senza far pesare nulla a nessuno, nemmeno nei momenti più bui. Rifarei tutto, errori compresi, anche perché sin da piccina mia mamma mi ripeteva sempre: segui il tuo istinto, coltiva le passioni, fai quello che ti sembra giusto. E se capita che sbagli, sbatti il naso da sola, solo così si cresce e si impara”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/11/2020.