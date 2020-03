Carolyn Smith: 'Ho perso 9 chili'

Carolyn Smith ha perso 9 chili ed è in splendida forma. Ha ritrovato le curve di un tempo, le avrebbe mostrate a Ballando con le stelle 2020, che però, a causa dell’emergenza Coronavirus in Italia, è stato rinviato a fine aprile, così sembrerebbe. La famosa presidente di giuria del talent show di Milly Carlucci svela il segreto della sua silhouette a Gente.

“Mi sono affidata a Sara Farnetti“, racconta Carolyn. L’esperta è conosciuta come la nutrizionista dei vip. “Per imparare a mangiare bene, in modo da preservare la salute. Ho tagliato quasi tutti gli zuccheri, che mi fanno male, e ho perso 9 chili” ,svela ancora la 59enne.

E’ tornata a indossare abiti che la fasciano, li avrebbe messi pure in tv, ma lo farà comunque presto, lo show del sabato sera di Rai Uno è solo slittato. La Smith ha grinta da vendere, il cancro al seno, che lei chiama ‘l’intruso’, si è ripresentato nel 2018, ancora una volta la danzatrice e coreografa britannica non si è data per vinta.

“A inizio ottobre mi sono dovuta operare di nuovo, con un certo spavento: i medici mi avevano detto che non si poteva più intervenire, invece... Era proprio necessario. L’ho fatto sapere soltanto a fatti avvenuti, tramite la mia pagina Instagram, ma, tacendo, in un certo senso è come se avessi tradito le persone che mi seguono, che mi incoraggiano e che a loro volta traggono forza da me”, sottolinea.

“Per questo ho deciso di nuovo di condividere il più possibile. A seguito dell’operazione ho ripreso la terapia, ma questo non mi ha impedito di volare a Miami, a Barcellona e in Gran Bretagna, dove avevo impegni di lavoro concordati da tempo. Anche ora mi sto curando. Sto seguendo una terapia a scopo precauzionale. Ci sono abituata. Sto bene”, precisa ancora. Accanto a lei c’è sempre il marito, Tino Michielotto, che non la lascia mai sola.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/3/2020.