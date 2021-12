Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, dopo Ballando la lite continua sui social, la bionda: 'Mi ha mancato di rispetto’

Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli dopo Ballando non se le mandano a dire. La lite continua sui social. “Mi ha mancato di rispetto”, sottolinea la bionda presidente di giuria del talent show di Milly Carlucci.

Le due si sono scontrate dopo l’esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando, coppia poi eliminata. “Geniale. Mi piace che hai portato il tuo mondo, quello della moto. Complimenti, veramente bello”, ha sottolineato Carolyn. Selvaggia Lucarelli però si è mostrata in disaccordo: “Io non sono un tecnico, però se quello che abbiamo visto è geniale, credo che dobbiamo ridiscutere l’aggettivo”."Ognuno ha il suo modo di pensare, ognuno dice la sua. Non criticare e non andare contro quello che dico io. E’ la mia opinione da tecnico con più di 56 anni di carriera. Io ho la mia opinione, tu hai la tua e non vai contro la mia”, ha controbattuto a sua volta la Smith.

Selvaggia però ha continuato: “Stiamo calmi. Io posso andare contro la tua con i miei mezzi. Dopo sei anni che sono qua, non si può ancora dire che non capisco niente di ballo, forse un po' di cose le ho viste. Tu 56 anni? Non stiamo facendo a gara a chi ha più lungo…il curriculum. Che noia. Allora, bei vestiti, bravi”.

Gli strascichi per la lite non si sono fermati dopo la diretta di sabato sera. Proseguono sul social. Carolyn Smith in un video chiarisce il suo pensiero: “Se qualcuno va oltre ed entra nel merito professionale, è legittimo difendersi, per questo mi sono rivolta in quel modo a Selvaggia. Stavo difendendo la mia professione, solo io so quello che ho fatto per arrivare dove sono oggi. Non mi sono mai permessa di giudicare nessuno nel suo ambiente professionale. Rispetto per rispetto. Dopo il mio commento ad Andrea Iannone, questo rispetto è mancato nello studio e di conseguenza anche sui social, dove mi hanno insultato dicendomene di cotte e di crude, oltre la decenza, addirittura mi hanno chiesto di tornare a casa, perché non ho la padronanza della lingua italiana”.

“Geniale? Resto sulla mia affermazione e lo dirò finché sono viva. Sono un tecnico con 56 anni di esperienza, lo dico sempre. Sei anni da giudice, non possono cancellare il mio valore da 56 anni. Basta provocazioni, ognuno deve dire la sua senza criticare gli altri. Selvaggia dai, pace. Abbiamo ancora due puntate e poi buon Natale”, poi conclude.

La Lucarelli non rimane a guardare, nelle sue IG Stories pubblica uno screen in cui la 61enne ride a una battuta che ridicolizza la giornalista 47enne. Non è ancora finita…

Scritto da: La Redazione il 7/12/2021.