Carolyn Smith fa la terza dose di vaccino, è tra i primi in Italia

Carolyn Smith ha fatto la terza dose di vaccino anti-Covid. La coreografa, nota soprattutto grazie al ruolo di giudice nel programma tv ‘Ballando con le Stelle’, ha ricevuto l’antidoto contro la malattia respiratoria a Villorba, in Veneto, la regione in cui vive. E’ stata tra le primissime persone in Italia a poter accedere a questo importante strumento per rafforzare le difese contro il Coronavirus.

Pubblicando una serie di immagini della mattinata al centro vaccinale in provincia di Treviso, la 60enne ha fatto sapere: “Sono a Villorba e oggi faccio la terza dose di vaccinazione Pfizer”. Dopo la puntura, con il marito Tino accanto, ha poi aggiunto: “La vaccinazione è fatta. E adesso cosa si fa? Si mangia come si deve”. I due sono quindi andati al ristorante a rifocillarsi.

La terza dose di vaccino è necessaria al momento solo per le persone che hanno il sistema immunitario indebolito da altre condizioni o che hanno ricevuto la prima dose all’inizio dell’anno, nel caso degli operatori sanitari. Si è già visto in Israele come questo richiamo stia funzionando perfettamente e faccia in modo che anche in caso di infezione non si finisca in ospedale e soprattutto non si muoia.

Carolyn da oltre cinque anni combatte contro un tumore al seno. Per questo è rientrata negli avanti diritto alla terza dosa. E non ha perso l’occasione per tutelare subito la propria salute.

