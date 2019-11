Carolyn Smith confessa il suo ultimo mese terribile. Ha rimosso il tumore chirurgicamente, ha affrontato un’operazione importante, ma l’’intruso’ c’è ancora e deve ricominciare le cure. In una serie di video racconta tutto ai fan che la seguono, mostrando come sempre la sua grande forza e la voglia di vincere una battaglia difficilissima.

"Mi sono operata al seno un mese fa ma l'esame istologico ha rilevato che ci sono ancora cellule tumorali attive. Un pugno allo stomaco”, rivela. Aggiorna i follower sulle sue condizioni di salute. “Non lo avevo ancora detto dell'operazione perché mi era stato consigliato di non parlare, giustamente per il mio bene, ma io dovevo parlare perché ho condiviso tutto questo percorso oncologico con voi e voglio continuare a farlo”, spiega Carolyn Smith.

VIDEO

Da quattro anni cerca di averla vinta sul tumore, oggi si ritrova a dover cominciare tutto da capo, dopo un intervento che sperava risolvesse tutto. L’ultima Pet non le ha dato i risultati che in cuor suo sperava. L’operazione era molto delicata, era in una zona che avrebbe potuto causare altri problemi.

"Invece mi sono fidata di uno specialista - racconta in un video di alcune settimane fa da Miami - che mi ha garantito il successo dell'operazione (quanto meno l'asportazione del tumore senza pesanti conseguenze) e anche con l'appoggio del team oncologico dell'ospedale Sant'Andrea che mi segue, il 7 ottobre scorso ho subito un intervento molto delicato per rimuovere il tumore al seno. Ho avuto molta paura: di svegliarmi durante l'intervento, di come mi sarei svegliata dopo l'operazione, però è andato tutto bene”.

Sono trascorse tre settimane dal filmato fatto da Miami. In altri due video Carolyn Smith dà altre informazioni. Ha l’amaro in bocca: l’operazione non è bastata, il cancro c’è ancora. "L'esame istologico ha rilevato che ci sono ancora cellule tumorali attive dopo l'operazione. Non mi aspettavo questa risposta. Questo mi ha dato un pugno nello stomaco”, rivela la coreografa scozzese.

“E’ stato pesante e negativo sentire parlare di nuovo di radioterapia, farmaci e chemioterapia, quest'ultima proprio no. Invece devo ricominciare un nuovo percorso per combattere e da fine novembre assumerò un farmaco nuovo. Continuo a combattere, dopo 4 anni e 3 mesi è dura, ma voglio sentirmi dire ‘E' finita' “, afferma da vera combattente.

Dovrà rallentare con i lavoro, è costretta a farlo: “Devo prendermi una pausa e stare di più a casa. Riposo, buona alimentazione e pochi impegni. Sono addolorata, lavoro da una vita e per me è vita, mi piace. Per i prossimi sei mesi non viaggerò all'estero e ho disdetto diversi impegni”.

Per fortuna ci sono gli amici a darle conforto, tutti quelli con cui il 16 novembre ha festeggiato i suoi 59 anni.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/11/2019.