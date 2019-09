Carolyn Smith aggiorna i fan dopo l’ultima PET effettuata. La presidente di giuria di Ballando con le stelle, ballerina e coreografa svela che il suo tumore purtroppo si è ‘risvegliato un po’’. Si è leggermente ingrandito, purtroppo. La 58enne con la sua grande forza e la sua tenacia non si arrende, la battaglia contro ‘l’intruso’ continua senza tregua. E’ costretta a impegnarsi ancora per cercare di sconfiggerlo nuovamente.

“Good news positive: non ho cellule o cellulare in giro per il corpo. Ero emozionata! Good news meno positive: il tumore non è andato via e si è risvegliato un po'. Speravo di sentire le parole magiche ‘E’ finita la lotta’. Sarà per un’altra volta. Io continuerò a combattere in modo positivo e con un sorriso (da domani)”, spiega Carolyn Smith ai tanti fan che la seguono sul suo profilo Instagram.

“Sorrido e non mollo mai”, sottolinea Carolyn Smith nell’hashtag che accompagna il post pubblicato insieme al video in cui rende noti i risultati della PET. Il suo messaggio commuove tutti. Sono tantissimi quelli che le fanno sentire la loro vicinanza e la incoraggiano ad essere una guerriera. Alessia Marcuzzi, Federica Pellegrini, Paola Perego, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e molti altri le rimangono accanto e la spronano a non abbattersi mai.

VIDEO

“The show must go on, lo accetto anche se è molto difficile da mandare giù. Però sono fiduciosa nei medici e nelle medicine che devo prendere e aspetto i prossimi giorni per sapere qual è il percorso da intraprendere ora. Mi dispiace di non essere sorridente stasera, però devo ancora ‘digerire’ tutte le informazioni, ma sarò sempre positiva e combatterò”, sottolinea ancora Carolyn Smith.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/9/2019.