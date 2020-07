Caterina Balivo convince il marito Guido e allarga la famiglia: ecco Ermes il gattino

Caterina Balivo alla fine ha convinto il marito Guido Maria Brera ad allargare la famiglia e ha adottato un gattino. Da tempo la conduttrice, 40 anni, si stava informando per prendere un cucciolo ai suoi bambini Guido Alberto, 8 anni e Cora, 3.

Aveva pensato ad un cagnolino, ma alla fine ha optato per un cucciolo di gatto: Ermes. Il piccolo è stato accolto con gioia dalla famiglia, anche se ancora non ha fatto amicizia con la lettiera. Caterina nelle sue stories Instagram ha condiviso le immagini del cucciolo e ha chiesto ai suoi followers qualche consiglio per educare il felino. In vacanza all'Isola del Giglio, la famiglia Balivo-Brera si gode l'estate e approfitta degli spazi aperti per far giocare Ermes, il nuovo arrivato. Il nome del piccolo è quello di un Dio greco, messaggero di tenerezza.

Il più severo sembra essere proprio Guido Maria Brera, 50 anni, che non impazzisce all'idea di vedere bisognini sparsi per il giardino. Per i figli, si sa, si fa questo ed altro e ormai la famiglia ha un membro in più...

Scritto da: La Redazione il 13/7/2020.