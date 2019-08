Caterina Balivo dopo aver passato qualche giorno di vacanza a Capri, ai primi di agosto era tornata a Roma e aveva iniziato a partecipare alle prime riunioni di ‘Vieni da me’, il programma che conduce su Raiuno. Adesso però si è concessa una nuova pausa estiva ed è volata addirittura in California.

Su Instagram la 39enne partenopea ha condiviso alcune foto in cui appare sorridente e con un look particolare a Cupertino, la città in cui ha sede Apple, nella Silicon Valley, non distante da San Francisco. Scarpe e borsa dorate, gonna fantasia blu, maglia smanica e turbante in testa.

A chi le ha chiesto come mai fosse dall’altro lato dell’oceano, la Balivo ha risposto di essere andata a lì per vedere un’università, ma ovviamente non per lei. Potrebbe trattarsi di un viaggio organizzato insieme al maritoGuido Maria Brera per accompagnare il figlio di lui, Roberto, nato da un precedente matrimonio, ad orientarsi nel college dove studierà per i prossimi anni.

Scritto da: la Redazione il 12/8/2019.