Caterina Balivo non sente la mancanza della tv: a Capri cena romantica col marito, foto

Caterina Balivo non sente affatto la mancanza della tv, come chiarito recentemente sulle pagine de Il Mattino, al momento non vuole impegni quotidiani sul piccolo schermo. A Capri si gode sognante una cena romantica col marito 51enne, Guido Maria Brera, che ha pure cambiato look e porta i capelli diversamente dal solito. Condivide una foto che la immortala insieme a lui seduta al tavolo di un famoso ristorante sul social.

La conduttrice 41enne si rilassa e si concede una bella serata a due, sul social condivide una rarissima immagine che la immortala insieme all’uomo che ama, sposato il 30 agosto 2014 proprio a Capri e da cui ha avuto i suoi due figli, Guido Alberto, che il 29 maggio scorso ha compiuto 9 anni, e Cora, che il 16 agosto spegnerà 4 candeline. Il manager e scrittore è padre anche di Costanza e Roberto, nati dal suo precedente matrimonio.

Caterina sorride mentre è in vacanza sull’isola dell’amore. Non sente il richiamo dei riflettori. Non gli interessa più. Grazie ai ‘no’ prima subiti e poi detti con grande convinzione ha trovato una nuova dimensione.

“Dopo 15 anni di live quotidiani e di giornate trascorse tra studio e redazione, ho deciso di fare altro. L’ho capito in quest’anno di pandemia. Il mondo ha rallentato e ho rallentato anche io. Ho voglia di vivere la quotidianità in maniera diversa. Poter fare interviste senza l’ansia della tv, sognare nuovi format, mangiare a casa a pranzo, non essere per forza performante tutti i giorni e mostrare che va tutto bene anche se intorno ti crolla il mondo, stare coi miei figli”, ha confessato. L’estate 2021 la fa sentire diversa, appagata, pure senza la sua amatissima tv.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/7/2021.