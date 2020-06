Caterina Balivo ama la natura. La conduttrice da qualche tempo sembra aver modificato le proprie priorità. Alla carriera oggi preferisce, forse, le cose semplici della vita. Lo scorso weekend ne ha approfittato per allontanarsi qualche ora dal caos cittadino della Capitale e fare una bella scampagnata sulle due ruote. La 40enne è salita in sella alla sua bici e ha pedalato in mezzo alla campagna. Accanto ad alcune foto in cui appare con un look da “ciclista provetta”, la mora di origini partenopee ha scritto su Instagram: “Ripartiamo da qui: dalla natura, dalla bellezza della nostra Italia, dalla voglia di vivere la vita e non inseguire il tempo”.

Caterina, che è mamma di due bambini, Guido Alberto e Cora, nati dal matrimonio con Guido Maria Brera, ha recentemente scioccato il pubblico televisivo annunciando di aver deciso di abbandonare la conduzione di ‘Vieni da me’, programma di Raiuno in onda tutti i pomeriggi dopo il telegiornale. Una fascia molto ambita, in cui la Balivo aveva riscosso grande successo. Non è chiarissimo il motivo per cui abbia fatto questa scelta. Qualcuno sussurra che per lei sarebbe arrivata una proposta da Mediaset.

Interrogata sulla questione durante una recente puntata di ‘Tv Talk’, Caterina ha però dato una diversa spiegazione: “Ho deciso di mollare perché a me piacciono le sfide. Questa è una sfida meravigliosa partita lo scorso anno contro corrente, piano piano abbiamo portato la nave in porto, riuscendo anche a fare cose sperimentali con dei giovani e mi sentivo contenta di aver fatto questo grande lavoro e penso non avessi più l'energia di fare un altro anno di ‘Vieni da me’. Nel rispetto per il pubblico e per le mie sensazioni ho preferito lasciare”.

