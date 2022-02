Caterina Balivo, compleanno in montagna con Elena Santarelli e Nicoletta Romanoff: foto

Caterina Balivo in questo 2022 festeggia i 42 sulla neve in Alto Adige, è un compleanno quello di ieri, 21 febbraio in montagna con accanto il marito Guido Maria Brera, i due figli, Guido Alberto, 9 anni, e Cora, 4, e alcune delle sue amiche più care, tra le quali Elena Santarelli e Nicoletta Romanoff. Con la popolare conduttrice tv, ora tra i giudici de Il Cantante Mascherato, c’è pure l’adorata sorella, Sarah Balivo.

Cate sul social condivide le foto del party in baita che aveva sempre desiderato e che raccontano la sua festa. “Per il mio compleanno mi sono fatta un regalo, uno dei più belli: mi sono goduta la realtà - scrive - Ieri ho passato uno dei compleanni più belli di sempre, uno di quelli che porterò nel cuore per tutta la vita. In mezzo al nulla, tra le montagne, circondata dall’amore delle persone che più contano per me, tra risate, cibo e vino”.

“Ho voluto godere appieno di ogni momento e ho poggiato il telefono, del quale siamo sempre più schiavi e che troppo spesso ci ruba i momenti migliori - prosegue la Balivo - Sì ok, due story per ringraziare tutti mamma mi ha obbligato a farle, dice che è da maleducati non farlo, diciamo che le ho fatte a modo mio, scusate però se non ho risposto a tutti come faccio di solito, ora sapete il perché: grazie per i tanti messaggi d’auguri pian piano li recupero”.

Caterina si ‘giustifica’ per le storie in cui mentre celebra la data importante, rivolgendosi ai fan, con la voce momentaneamente trasformata dall’elio di un palloncino, dice: “La vostra party girl vi ringrazia”. La festa è stata organizzata allo Spaces Hotel La Miara a San Vigilio di Marebbe sul Plan de Corones, un albergo lussuoso elegante e futuristico in cui si alloggia in eleganti chalet suites che offrono un meraviglioso panorama ad alta quota.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/2/2022.