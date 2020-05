Caterina Balivo contro Povia per la battuta omofoba: scintille in studio a 'Vieni da me'

Caterina Balivo contro Povia. Il cantante, ospite di “Vieni da me”, fa una battuta omofoba. I social subito si scatenano, La conduttrice si adombra fortemente e sono scintille in studio con l’artista. “Hai detto una cretinata delle tue”, tuona Cate, che poi, con grande professionalità, cerca di portare avanti l’intervista.

Giuseppe Povia a “Vieni da me” si racconta, ma commette uno scivolone. Parla della quarantena e non riesce a trattenersi, fa una battuta omofoba: “Amo le pulizie, io sono fissato con questo. Sono un gay mancato!”.

In un primo momento Caterina Balivo è perplessa, spiega di non avere capito bene cosa abbia detto. Poi, subito dopo, lo riprende: “Hai detto un’altra cretinata delle tue, Povia!”. Gelo in studio e bufera immediata su Twitter per le parole dell’artista: la sua frase è considerata “un’uscita medioevale” poco opportuna.

Caterina Balivo trattiene la furia che sta mondando. “Una battuta di questo tipo fa ridere solo te, non chiunque - sottolinea trattenendosi - Non fa ridere nessuno. Non voglio arrabbiarmi più di quello che già sono. Cerchiamo di andare avanti con l’intervista”. Povia minimizza: “La state facendo tragica, volete farmi passare per scemo! Non ho detto nulla di male“. La presentatrice non raccoglie e cerca di fare l’indifferente, dopo averlo bacchettato duramente, ma è difficile non notare quanto sia distaccata e imbufalita per l’accaduto.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/5/2020.