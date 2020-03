Caterina Balivo ha paura del contagio da Coronavirus: 'Non dormo con mio marito da dieci giorni'

Caterina Balivo, in collegamento via Skype con ItaliaSì, andato in onda al posto di Domenica In ieri, 15 marzo, con un puntata speciale dedicata all’emergenza Coronavirus, a Marco Liorni svela: “Non dormo con mio marito da dieci giorni”. La conduttrice, come tutti, teme il contagio e con questa ‘separazione’ forzata, seppure in casa, vuole cercare di evitare qualsiasi problema che possa complicare la vita dei suoi due bambini, Guido Alberto, 7 anni, e Cora, 2 anni e mezzo.

Si lascia sfuggire la curiosa rivelazione. “Ti vergognavi di questa cosa? L’ho detta, mi è scappata”, dice Caterina Balivo con il sorriso sulle labbra a Guido Maria Brera, seduto accanto a lei. La bella presentatrice 40enne non riesce a resistere. Quando le si domanda del rapporto di coppia tra le quattro mura con la quarantena, ironica ammette: “Perché ci sono ancora i rapporti di coppia…?”.

La conduttrice, con estrema sincerità, poi svela: “Io non dormo con mio marito da dieci giorni. Abbiamo deciso così, metti caso che uno dei due si ammala, chi sta con i bambini, visto che abbiamo i nonni lontani e comunque non potremmo stare con loro?”. Rita Dalla Chiesa, ospite in uno studio quasi deserto, le dà ragione. “Fai bene Caterina, è un’altra precauzione in più con due bambini piccoli”.

Cate in videochiamata racconta le sue giornate: “Mattina compiti, poi bisogna disegnare, poi si prepara il pranzo, giochiamo a nascondino. E poi c’è mio marito…”. Cerca di sdrammatizzare il momento delicato al massimo. “Se canto con gli altri dal balcone? Io sì, mio figlio si vergogna, mio marito di chiude dentro… Dopo questo stop a casa secondo me i miei mi elimineranno”.

In Isolamento promette: “Forse in questi giorni imparerò a cucinare, mio marito è molto invidioso di Nicola Carraro perché Mara Venier cucina molto bene…”. La ‘zia’, anche lei in collegamento con la trasmissione, sorride. Chissà se la Balivo riuscirà a diventare una chef provetta. “Ve lo farò sapere”, assicura la mora.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/3/2020.