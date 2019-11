Caterina Balivo a “Vieni da me” difende Belen. La conduttrice scende in campo al fianco della showgirl argentina e dice la sua, schietta e sincera come al solito, intervenendo a gamba tesa sulla presunta rivalità che contrapporrebbe la 35enne a Giulia De Lellis per i make-up tutorial sul social e non solo…

Nei giorni scorsi si è parlato molto delle presunte frecciatine dell’influencer lanciate a Belen, anche in merito a un gossip sul presunto flirt passato della Rodriguez con Andrea Damante quando il dj era fidanzato con la moretta. Tutte supposizioni, ma Caterina Balivo dice la sua. E difende Belen.

“Belen si è sempre truccata da sola, è bravissima a farlo - esordisce Caterina Balivo - Quando veniva in Rai veniva già truccata e le truccatrici restavano senza parole”.

“Quando poi ha trovato una truccatrice che le piaceva, che lavorava in Rai, questa si è licenziata per seguire Belen. Oggi è la sua truccatrice personale”, continua ancora la 38enne. E aggiunge: “Non capisco perché Belen non possa fare i tutorial se li fa anche Giulia De Lellis”.

Poi, in merito al gossip sulla liaison con l’ex tronista sottolinea: “Se fosse stato vero il flirt con Damante, lei non avrebbe avuto problemi a dirlo, pure perché all’epoca era single. Quindi credo che non sia vero nulla”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/11/2019.