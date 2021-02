Caterina Balivo a Domenica In, ospite di Mara Venier, svela per la prima volta il motivo che l’ha spinta a prendersi una pausa dalla televisione da conduttrice: “Ecco perché ho lasciato ‘Vieni da me’”. La bella 41enne lo scorso maggio ha dovuto scegliere tra famiglia e lavoro e non ha avuto dubbi a riguardo.

Il marito Guido Maria Brera avrebbe rischiato troppo se fosse stato contagiato da Covid, Caterina Balivo non ci ha pensato un attimo. “Perché sono andata via? Succede che a un certo punto la vita ti ferma. Il coraggio alcune volte sei costretta a trovarlo. Arriva questa pandemia che ha sconvolto tutti. Molte persone ce l'hanno fatta, molte persone purtroppo no. A casa avevo una persona sensibile ed è la persona della mia vita, con cui ho scelto di condividere un percorso, con grande sacrificio perché non è facile tenere unita una famiglia allargata, sembra di stare sulle montagne russe”, racconta a Mara la Balivo.

Poi prosegue: “Era dal 2003 che lavoravo tutti i giorni in televisione. Mio marito era sempre accanto a me e molte volte ha fatto dei passi indietro per permettermi di continuare a lavorare. Abbiamo cambiato città, casa, scuola. Il Coronavirus, però, avrebbe potuto danneggiare la persona che mi è accanto e pensare di fare un anno senza di lui a casa, non ce l'avrei fatta. Lui non voleva che lasciassi. La mia è stata una scelta d’amore".

Caterina Balivo ha lasciato il programma di successo che conduceva su Rai Uno solo per il suo compagno di vita e i due figli, Guido Alberto e Cora. Alla Venier svela pure che la suocera, la signora Mirella, non ha preso bene la sua decisione, ma lei ha preferito così. Ora è tornata in tv come giudice de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Ma la situazione, visto anche l’arrivo del vaccino, sembrerebbe sicuramente maggiormente sotto controllo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 1/2/2021.