Caterina Balivo, ecografia al piede e scoperta: ecco cos'ha

Caterina Balivo si sveglia all’alba: ha un accertamento medico da fare, un’ecografia al piede. La popolare presentatrice 40enne svela ai follower cos’ha, qual è il suo problema di salute.

“Uscire di casa a quest’ora: perché? Ora ve lo dico”, esordisce Caterina nelle sue IG Stories. Poi continua: “Prima del Coronavirus a un certo punto sento sul collo del piede qualcosa di duro. Che cos’era? Non lo so: facciamo l’ecografia”.

La Balivo si avvia verso il centro diagnostico scelto a Roma. “L’ingresso è stato molto traumatico: mascherina, guanti, igienizzazione, misurazione della febbre e saturazione e poi le sedute distanziate e con i divieti di seduta tra una postazione e un’altra… - scrive sul social - Ecco tra un po’ tocca a me. Partire così la mattina non ha prezzo”.

All’uscita, dopo aver fatto l’ecografia al piede, Caterina Balivo è assai sollevata: “Tutto perfetto, ecografia fatta: praticamente ho questa ciste sul collo del piede che dovrò togliere oppure in estate va via”. E’ serena, prima di andare al lavoro, la conduttrice si concede una passeggiata a Villa Borghese, assapora la primavera nell’aria, poi una capatina a casa dalla famiglia e di corsa negli studi Rai per il suo "Vieni da me".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/5/2020.