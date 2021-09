Caterina Balivo, Federica Panicucci, Can Yaman e... Il red carpet di Venezia 78 è pazzesco

Il red carpet di Venezia 78 è pazzesco. Look audaci e riflettori puntati addossi: i vip sfilano davanti ai fotografi. Caterina Balivo è sensuale accanto al marito Guido Maria Brera, Federica Panicucci splende vicina al compagno Marco Bacini, Can Yaman arriva tutto solo e si fa a gara per poterlo guardare da vicino. Al Lido arriva pure il primo tappeto rosso in coppia per Francesco Chiofalo, l’inossidabile Lenticchio di Temptation Island, e Drusilla Gucci, ex naufraga dell’ultima Isola dei Famosi. E non solo…

Caterina Balivo sorride. La conduttrice tv è incantevole con l’abito lungo con corpetto a fascia e gonna voluminosa animalier firmato da Ermanno Scervino. La stampa tigrata è eccentrica ma elegantissima. La bella 41enne si lascia fotografare accanto all’uomo che ama, elegantissimo in smoking.

Federica Panicucci, che presto tornerà in tv con Mattino 5, è chic con il vestito dalla gonna a maxi balze griffato Antonio Riva Milano. Opta per il bianco panna, a evidenziare il corpetto stretto una fascia nera sul punto vita. La presentatrice 53enne è splendida con i capelli raccolti e i gioielli di Salvini, incede come una regina accanto al suo ‘principe consorte’, Marco Bacini, sempre più innamorato di lei.

Can Yaman sprigiona fascino a non finire. L’attore turco 31enne fa passerella da single (di Diletta Leotta e della probabile fine del loro fidanzamento non parla…). Indossa un completo nero con giacca con risvolto decorato da cristalli firmato Dolce & Gabbana. Ai piedi ha trendyssime babucce in velluto. E’ ammiratissimo.

Divi e dive, personaggi tv, ma anche tanti volti ‘reality' in laguna. A Venezia 78 arrivano pure Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci. Sulla promenade si tengono per mano. La bionda 27enne indossa un abito aderente che la fascia. I due si baciano e ufficializzano il legame.

Passerella davanti agli obiettivi pure per Roberta Giarrusso in Ermanno Scervino. L’attrice gioca con il bianco e nero e i fiori a cascata. Capelli corti sbarazzini per la 39enne, accompagnata dal marito Riccardo Di Pasquale, che ha sposato il 16 giugno 2019 a Roma. I due sono genitori di Giulia, che il 20 luglio scorso ha compiuto 4 anni.

Venezia 78 si illumina non solo con i protagonisti delle pellicole in concorso al festival. Tutti fanno a gara per esserci e apparire, per calcare il red carpet come delle star e assaporare anche solo per un istante l’ebrezza della Mostra, evento mondano tra i più desiderati, ancora di più in tempi di restrizioni e pandemia.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/9/2021.