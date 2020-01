Caterina Balivo ha festeggiato le prime 300 puntate di ‘Vieni da me’. La conduttrice ha voluto spegnere le candeline per celebrare il risultato, che conferma l’apprezzamento del pubblico nei suoi confronti. Lo show, che va in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio di Raiuno, ha debuttato nel settembre del 2018 e ha pian piano conquistato una porzione sempre più grande di telespettatori. Per l’occasione la Balivo, 39 anni, ha voluto anche indossare un abito personalizzato. O meglio, due abiti personalizzati. Due vestiti identici con sopra ricamato il numero 300. Uno blu e uno nero.

Poche ore prima di andare in onda ha anche fatto sapere di essere felicissima del traguardo raggiunto. “Siamo super carichi per festeggiare con tutti voi”, ha scritto sul social. Durante la puntata è poi entrata in studio una torta gigante. Molti dei protagonisti del format italiano, dichiaratamente ispirato al “The Ellen DeGeneres Show” (famosissimo talk show americano condotto, appunto, da Ellen DeGeneres), hanno posato per i fotografi. Vicino a Caterina per soffiare sulle candeline c’erano tra gli altri il criticato d’arte Daniele Radini Tedeschi, il bel tuffatore Tommaso Rinaldi, Lorenzo Farina e Rossella Erra, “ambasciatrice del pubblico”.

Prima di approdare alla conduzione di ‘Vieni da me’, che va in onda da Roma, Caterina conduceva più o meno nella stessa fascia oraria lo show di Raidue ‘Detto Fatto’. Quest’ultimo va in onda da Milano. E proprio nel capoluogo meneghino la bella partenopea aveva ormai messo radici. Trasferirsi di nuovo a Roma, dove aveva già vissuto, non è stato facile. Ma oggi Cate, come la chiamano gli amici, è contenta così. Al suo posto a ‘Detto Fatto’ è arrivata invece Bianca Guaccero.

Scritto da: la Redazione il 31/1/2020.