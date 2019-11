Caterina Balivo raggiante: 'Con mia figlia abbiamo incontrato il Papa!'

Caterina Balivo è felice di vivere a Roma. La conduttrice di “Vieni da me” nelle sue IG Stories svela le sensazioni forti che la Capitale le regala. Passando davanti al Colosseo si emoziona sempre. Ma non solo. A Roma le capita pure, casualmente, di ‘scontrarsi’ con il Papa. Lo ha incontrato insieme alla figlia Cora nella Basilica di Santa Maria Maggiore…

“Ve lo confesso - dice Caterina Balivo - Io mi emoziono sempre quando passo di qui e guardo il Colosseo, che devo dirvi? Mi fa battere il cuore”. Roma le piace moltissimo, ancora di più per un qualcosa di inaspettato che non immagineresti mai possa accadere, eppure accade.

“Vi devo dire una cosa bellissima… - racconta sempre delle sue Stories Caterina Balivo - Praticamente il Papa è tornato dal suo viaggio. Pare che dopo ogni viaggio lui venga qui, a Santa Maria Maggiore, a ringraziare la Madonna. Io e Coretta eravamo praticamente qui e l’abbiamo visto. Cora è riuscita ad avere anche la Benedizione. E’ stato bellissimo!”.

La bella 39enne tiene per mano la sua figlia secondogenita di due anni (è anche mamma di Guido Alberto, 7 anni) e il suo volto è raggiante. Ha incontrato casualmente Papa Francesco mentre camminava in strada a Roma e ne è estremamente contenta.

“Oggi una giornata da ricordare - scrive sul social in un post - Super puntata ma non sapete come mi è successo dopo !!!Sono scappata a casa a prendere Cora e siamo entrate nella Basilica di Santa Maria Maggiore... c’era il Papa che stava pregando la Madonna e ha salutato noi fedeli lì per caso in visita. E’ stato bellissimo mi veniva da piangere. Appena crescerà la mia piccola dovrà raccontarle quanto è stata fortunata ad avere la sua Benedizione”.

Per il lavoro ha lasciato Milano e costretto il marito, Guido Maria Brera, a fare il pendolare, ma sono tante le emozioni che la ripagano dei sacrifici vivendo nella Capitale.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/11/2019.