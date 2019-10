Caterina Balivo e Guido Maria Brera elegantissimi al gala Academy in Rome

Caterina Balivo è bella ed elegantissima con il suo abito ricercato sul red carpet del gala Academy in Rome con accanto il marito Guido Maria Brera. I due hanno sfilato sul tappeto rosso della serata mondanissima a Palazzo Barberini insieme ad altri duecento invitati.

Roma diventa per una notte un appendice di Los Angeles per Academy in Rome, il primo evento italiano dell’organizzazione californiana che assegna ogni anno gli Oscar, i premi più ambiti dell’industria cinematografica mondiale. Caterina Balivo e Guido Maria Brera sono fieri di essere al gala, appuntamento prestigioso.

Per l’occasione nella Capitale è atterrato il neo presidente dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences David Rubin, con l’amministratore delegato Dawn Hudson. I due con Roberto Cicutto, presidente di Istituto Luce - Cinecittà hanno raccolto 200 personalità per celebrare il cinema italiano e festeggiare l’accordo di ben cinque anni tra le due istituzioni. Questo prevede una programmazione stabile di rassegne, mostre e attività: si inizierà con il Tributo a Federico Fellini.

Tanti gli ospiti vip al gala Academy in Rome. Caterina Balivo brilla vicino a Guido Maria Brera con il suo look chic e mai sopra le righe. La conduttrice 39enne è orgogliosa e raggiante al braccio del fascinoso 50enne, l’uomo che ama e che gli ha regalato due figli, Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora, venuta alla luce ad agosto 2017.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/10/2019.