Caterina Balivo ha lasciato 'Vieni da Me' per il marito? Il retroscena

Caterina Balivo ha lasciato “Vieni da Me” per il marito? C’è un piccolo retroscena che fa pensare, un dialogo con la suocera in vacanza condiviso nelle sue IG Stories poco tempo fa…

La signora Mirella, mamma di Guido Maria Brera, parlando con Caterina nelle storie postate sul social la spronava a tornare presto in tv. La Balivo, sollecitata, replicava: “Ma con suo figlio come facciamo?”. La suocera, una donna esplosiva, controbatteva: “Ma lascialo perdere, ma dove vuoi che vada, da solo non sa stare... Non può mica condizionarti…”.

Brera, 51 anni, potrebbe aver costretto Caterina Balivo a lasciare “Vieni da Me” per paura del contagio da Coronavirus? Nessuna certezza, ma era stata proprio la presentatrice a svelare che quando era tornata in onda con lo show su Rai Uno, dopo il lockdown, il marito aveva lasciato la loro abitazione perché ipocondriaco.

“Da quando è scoppiata la pandemia, vivo separata da mio marito”, aveva confessato Cate a L’Intervista di Maurizio Costanzo. Dato che lui aveva paura di ammalarsi di Covid, la coppia aveva deciso di vivere separata “fino alla fine del programma, più una settimana di quarantena: i figli piccoli stanno con la mamma, i figli grandi stanno con il padre”. La sua dichiarazione aveva fatto discutere. Poco dopo è arrivato l’addio alla trasmissione, giudicato inspiegabile da molti.

Ieri sera Caterina Balivo è arrivata per una toccata e fuga a Roma: a cena si è incontrata con il suo staff di “Vieni da Me”. Si è seduta al tavolo del ristorante indossando una doppia mascherina. Cautela massima. A chi ha ironizzato sulle sue precauzioni anti-Covid, ha spiegato: “Io sono ancora nella fase 1, che ne so dove siete stati voi…?”. E’ probabile sia molto accorta proprio per i timori del marito…

In questo periodo, dopo la vacanza a Capri, rigorosamente in villa, isolata dal resto del mondo, Caterina Balivo si è spostata all’Isola del Giglio. Non avendo impegni in televisione, rimane lontana dalla folla e protegge l’uomo che ama. Forse è proprio per tornare a vivere serenamente insieme a lui che potrebbe aver detto basta a “Vieni da Me”...

