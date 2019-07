E’ tempo di relax e vacanze per Caterina Balivo. Nonostante le polemiche degli ultimi giorni, la conduttrice ha un bel sorriso (anzi, una vera e propria risata) sul viso mentre si gode l’estate a Capri. Partenopea doc, la 39enne adora l’Isola Azzurra e ci torna ogni volta che può.

In alcuni nuovi scatti condivisi sul suo profilo Instagram si mostra al porto con un look molto chic. Gonna e scarpe bianche, maglia nera e bandana bicolore in testa. Anche gli accessori sono studiati: il pendente al collo ma soprattutto la borsa di paglia, un must dell’estate. Sempre promossa a pieni voti.

Scritto da: la Redazione il 30/7/2019.